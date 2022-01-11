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США заявили об ожидании новых контактов с РФ по безопасности в ближайшие дни

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Соединенные Штаты надеются на новые контакты с Россией по перспективам дискуссий по безопасности в ближайшие дни. Об этом рассказал представитель Госдепартамента США Нед Прайс в понедельник, 10 января.

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«Я не уполномочен объявлять о каких-то формальных контактах, но мы ожидаем контактов с РФ в ближайшие дни, чтобы определить, как двигаться дальше», — заявил он на брифинге, запись выступления которого доступна на странице департамента в Twitter.

На том же брифинге Нед Прайс объявил, что американская делегация на переговорах США и России в Женеве выдвинула несколько предложений по двусторонним мерам для улучшения безопасности. Также, по его словам, США не намерены начинать обсуждать с РФ ограничения на членство в НАТО.

Переговоры России и США по гарантиям безопасности завершились в Женеве 10 января, они продлились примерно 7,5 часов. Обсуждения проходили в постпредстве США в Женеве в закрытом для прессы формате.

В тот же день первый заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Уэнди Шерман сообщила, что генсека НАТО Йенса Столтенберга проинформируют 11 января об итогах переговоров с представителями России по стратегической стабильности. Она добавила, что эти встречи пройдут в преддверии Совета Россия–НАТО в среду, на котором Шерман будет возглавлять американскую делегацию.

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