Боле 80 пьяных водителей задержали в праздники в Псковской области

На дорогах Псковской области в период с 1 по 9 января задержали 82 водителя, находившихся за рулем в состоянии опьянения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

По данным ведомства, повторно за руль в пьяном виде сели четыре человека.

Всего в новогодние праздники произошло пять дорожно-транспортных происшествий. Один человек погиб, еще девять, в том числе двое детей, получили различные травмы.

Кроме того, было пресечено 2366 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения.

9 января в пресс-службе МЧС России сообщили, что с начала 2022 года из-за ухудшения погодных условий в стране возросло количество дорожно-транспортных происшествий. Только за январь произошло около 2 тыс. аварий, в которых погибло более 230 человек. При этом сотрудникам МЧС удалось спасти свыше 700 человек.