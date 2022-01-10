Диетолог призвала не садиться на строгие диеты после праздников

Врач-диетолог Елена Соломатина перечислила правила питания в дни после новогодних праздников и посоветовала отказаться от строгих диет и голодания.

В беседе с RT в понедельник, 10 января, специалист рассказала, что после новогодних праздников не стоит сразу садиться на быстрые диеты, монодиеты и практиковать голодание. По ее словам, питаться следует пять раз в день — это хороший завтрак (каша, омлет с овощами или кусочек нежирного сыра), перекус (фрукты), обед (овощной суп, нежирное мясо типа индейки, курицы, рыбы с овощным салатом), обязательно полдник (нежирный йогурт), более легкий ужин.

Соломатина уточнила, что если захочется перекусить перед сном, можно приготовить белковый перекус, например, два белка, нежирный творог или протеиновый коктейль, отмечает телеканал «360».

При таком режиме, уточнила диетолог, физиологическое снижение веса составит около половины килограмма в неделю. Она призвала не забывать о физической активности, лучше — на свежем воздухе, и обязательном сне.

«Если мы сохраним тот режим сна, который был в праздники, потому что будет вырабатываться гормон стресса, вы будете всё время хотеть есть», — рассказала врач.

Она посоветовала пить зеленый чай, цикорий, а также, например, какао с нежирным молоком со специями, что будет способствовать выработке гормонов удовольствия и повышать настроение.

Ранее в этот день Соломатина уточнила, что избавиться от лишнего веса, который появился после новогодних застолий, помогут овощи и вода. По ее словам, важно не поддаваться стрессу из-за дополнительных 2–3 кг, потому чаще всего их причина — лишняя жидкость в организме. Важно пить именно воду, не заменяя ее на другие напитки. Также необходимо добавить в свой рацион овощи и продукты, богатые калием, пишет НСН.