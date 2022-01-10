Диетолог рассказала о правильном рационе после новогодних праздников

Врач-диетолог Елена Соломатина дала советы по организации режима питания после новогодних праздников.

В беседе с RT в понедельник, 10 января, специалист разъяснила, что за праздники многие люди при нормальном весе набирают 1–3 кг. По большей части это не жир, а именно задержка жидкости, поскольку во время праздничных застолий съедается много соленого, сладкого, человек мало двигается, снижается метаболическая активность. Чтобы вывести лишнюю жидкость, необходимо пить небольшими глотками в течение дня каждые 20 минут.

Соломатина пояснила, что это должна быть именно вода: не стоит заменять ее на компоты, кисели или соки.

Кроме того, в пище после праздников должны присутствовать калий, который выводит из организма лишнюю жидкость, а также клетчатка.

Диетолог посоветовала ограничить потребление сладкого. В небольшом количестве можно оставить в рационе сладкие фрукты, сухофрукты, кусочек горького шоколада и натуральную пастилу, отмечает телеканал «Звезда». В виде гарнира рекомендуются овощи — сырые, тушеные, в виде супов или приготовленные на пару.

Ранее в этот день врач-сомнолог, психотерапевт Елена Колесниченко рассказала, как можно восстановить сон после новогодней ночи. По словам специалиста, не стоит отсыпаться до самого вечера, злоупотреблять алкоголем и много есть в ночное время.

Также 10 января психолог Ольга Меженина в беседе с сайтом kp.ru рассказала, как вернуться в рабочий ритм после новогодних выходных. По словам специалиста, можно с утра потанцевать перед зеркалом или сделать небольшую бодрящую зарядку (5–15 минут).

Оказавшись на работе, по ее словам, не стоит сразу окунаться в трудовую рутину с головой, а оценить фронт работ и набросать минимальный список задач. Кроме того, для психологического настроя лучше разобрать завалы, возникшие после предпраздничных авралов, а также убраться на рабочем столе и почистить почту, пишет Life.ru. Меженина также посоветовала составить планы — глобальный на год и недельный, более подробный. Также можно набросать наметки на каждый месяц.

9 января заслуженный врач России, сомнолог, психотерапевт Роман Бузунов рассказал, как провести первый рабочий день после новогодних праздников. Прежде всего, по его словам, следует отказаться от кофе и иных бодрящих напитков, потому что потом будет трудно заснуть. На обед в офисе лучше выбрать легкую пищу. В течение первых рабочих дней врач посоветовал выпивать пару литров воды, пишет НСН.