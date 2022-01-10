Актриса Елена Проклова рассказала о своей госпитализации

Актриса Елена Проклова в понедельник, 10 января, подтвердила, что находится в реанимации в одной из столичных больниц.

«У меня всё нормально, в настоящее время нахожусь в реанимации, говорить не могу, извините», — сказала она «Вечерней Москве».

Ранее в этот день 68-летнюю актрису доставили в одну из московских клиник.

Проклова поступила к медикам с головокружением, повышенным артериальным давлением и острым нарушением мозгового кровообращения. После обследования выяснилось, что артистка несколько дней назад перенесла инсульт.

Источник «Известий» сообщил, что артистка находится в состоянии средней тяжести.

Елена Проклова родилась 2 сентября 1953 года в Москве. Ее первый кинодебют состоялся в 1965 году в мелодраме «Звонят, откройте дверь». Известность ей также принесли роли в фильмах «Собака на сене», «Мимино» и «Капитанская дочка».