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Рябков заявил об обеспокоенности РФ провокациями со стороны Киева

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Россия обеспокоена возможными совместными провокациями со стороны Киева и западных стран, которые могут привести к столкновениям. Об этом 10 января заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

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«Мы обеспокоены по поводу возможных намеренных провокаций со стороны отдельно Украины или совместных со странами Запада», — сказал он по итогам российско-американских переговоров по гарантиям безопасности.

Также в ходе общения с журналистами Рябков подчеркнул, что попытки США шантажировать и запугивать РФ неприемлемы и не приведут к искомому результату.

«Мы постоянно слышим о некой цене, <...> которую России придется заплатить, если она сделает или не сделает что-то, что хочется или не хочется этим людям», — отметил Рябков. Однако, как заявил дипломат, из попыток выдвинуть ультиматум ничего не получится.

Кроме того, дипломат указал, что Россия не уверена в готовности США придерживаться решений по гарантиям безопасности, если такие будут приняты.

«Уверенности (о соблюдении США гарантий безопасности в случае их принятия. — «Известия») такой нет, и президент [РФ Владимир Путин] вопрос ставил так, что с учетом негативного опыта, который мы накопили на протяжении длительного времени, схема с обязательствами со стороны США, разумеется, не идеальна, но, перефразируя, передавая смысл в своей собственной интерпретации, сигнал был такой — это лучше, чем ничего», — сказал Рябков.

Обсуждения гарантий безопасности между РФ и США проходили в постпредстве Соединенных Штатов в Женеве в закрытом для прессы формате. Переговоры продлились примерно 7,5 часа.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО дают обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.

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