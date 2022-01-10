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Ученые назвали 2021 год одним из самых теплых в истории

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Европейские ученые назвали 2021 год одним их самых теплых за историю наблюдений. Об этом в Twitter 10 января сообщил европейский проект Copernicus Climate Change Service.

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«Прошедший 2021 год стал седьмым среди самых теплых годов на планете… Тем временем глобальные концентрации углекислого газа и — очень существенно — метана продолжали расти», — сказано в сообщении проекта.

Специалисты указали на то, что уровень СО2 в атмосфере достиг среднегодового глобального показателя в 414 частей на миллион, уровень метана стал рекордным — 1876 частей на миллион, пишет сайт kp.ru. Выбросы углекислого газа в результате лесных пожаров во всем мире составили 1850 мегатонн против 1750 мегатонн в 2020 году

По информации специалистов, в прошлом году среднегодовая температура была на 0,3 градуса выше температуры базового периода 1991–2020 годов, а также на 1,1—1,2 градуса выше доиндустриального уровня 1850–1900 годов, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Последние семь лет — период с 2015 по 2021 год — являются самыми теплыми за всю историю наблюдений, рекордсменами остаются 2016 и 2020 годы, пишет НСН.

В мае прошлого года научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что 2020 год стал рекордно теплым практически во всех федеральных округах России за всю историю метеонаблюдений.

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