Ученые назвали 2021 год одним из самых теплых в истории

Европейские ученые назвали 2021 год одним их самых теплых за историю наблюдений. Об этом в Twitter 10 января сообщил европейский проект Copernicus Climate Change Service.

«Прошедший 2021 год стал седьмым среди самых теплых годов на планете… Тем временем глобальные концентрации углекислого газа и — очень существенно — метана продолжали расти», — сказано в сообщении проекта.

Специалисты указали на то, что уровень СО 2 в атмосфере достиг среднегодового глобального показателя в 414 частей на миллион, уровень метана стал рекордным — 1876 частей на миллион, пишет сайт kp.ru. Выбросы углекислого газа в результате лесных пожаров во всем мире составили 1850 мегатонн против 1750 мегатонн в 2020 году

По информации специалистов, в прошлом году среднегодовая температура была на 0,3 градуса выше температуры базового периода 1991–2020 годов, а также на 1,1—1,2 градуса выше доиндустриального уровня 1850–1900 годов, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Последние семь лет — период с 2015 по 2021 год — являются самыми теплыми за всю историю наблюдений, рекордсменами остаются 2016 и 2020 годы, пишет НСН.

В мае прошлого года научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что 2020 год стал рекордно теплым практически во всех федеральных округах России за всю историю метеонаблюдений.