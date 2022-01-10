Василий Березуцкий вернулся в тренерский штаб ЦСКА

Василий Березуцкий вернулся в тренерский штаб футбольного клуба (ФК) ЦСКА, который возглавляет его брат Алексей. Об этом стало известно 10 января из сообщения пресс-службы команды.

«Ранее Василий с 2002-го по 2018 год выступал за ПФК «ЦСКА» в качестве игрока и выиграл с красно-синими шесть чемпионатов России, семь Кубков России, пять Суперкубков России и Кубок УЕФА», — напомнили в ЦСКА.

С 2020-го по 2021 год Березуцкий работал в клубе в качестве заместителя генерального директора по спортивным вопросам. После трудился в «Краснодаре» помощником тренера, добавляет сайт «Спорт-Экспресс».

Алексей Березуцкий был утвержден на пост тренера ЦСКА 19 июля 2021 года. Он сменил Ивицу Олича.