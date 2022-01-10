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Врач перечислил способы восстановления сна после праздников

Сомнолог Колесниченко рассказала, как восстановить режим сна после праздников
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Врач-сомнолог, психотерапевт Елена Колесниченко рассказала, как можно восстановить сон после новогодней ночи.

По словам специалиста, не стоит отсыпаться до самого вечера. Она разъяснила, что в организме человека существуют биологические часы, по которым протекают все физиологические процессы, именуемые циркадными ритмами: бодрствование и сон, синтез гормонов, обмен веществ, работа пищеварительной и сердечно-сосудистой систем.

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На алкоголь в этом деле лучше не полагаться

«Если мы смещаем время нашего сна в новогодние выходные больше чем на два часа, то на восстановление циркадных ритмов организму потребуется время из расчета один день на один час сдвига», — рассказала врач в беседе с Lenta.Ru в понедельник, 10 января.

Колесниченко разъяснила, что если человек ложится спать в 23:00 и встает в 07:00, а в новогоднюю ночь заснул под утро — в 04:00, то его циркадные ритмы сдвинулись на пять часов.

Специалист предостерегла от злоупотребления алкоголем, потому что он усугубляет проявления десинхроноза (синдром смены часовых поясов. — Ред.). Для восстановления сил лучше пить простую воду, которая поможет справиться с обезвоживанием.

Также врач рекомендовала не есть много ночью, потому что этот промежуток времени не подходит для обильного застолья. Вместо этого Колесниченко призвала провести начало года активно: например, составить план и включить в него катание на коньках или прогулку, а также исключить даже кратковременный дневной сон после полудня.

Ранее в этот день врач-сомнолог, кандидат медицинских наук, руководитель Центра медицины сна МГУ имени М.В. Ломоносова Александр Калинкин в беседе с RT призвал как можно скорее восстановить свой режим после новогодних праздников.

Он посоветовал ложиться спать пораньше — в 22:00–23:00, а просыпаться в 06:00–07:00. Специалист уточнил, что для большинства людей средняя продолжительность сна в норме составляет от семи до девяти часов, пишет сайт kp.ru.

Калинкин также призвал избегать избыточного потребления различных салатов, тяжелой пищи и алкоголя, поскольку это «приводит к фрагментации сна и к более раннему пробуждению, а также способствует значительному увеличению количества остановок дыхания и храпа во время сна», сообщает телеканал «360».

Ранее 10 января диетолог, фитнес-тренер Арина Панкова перечислила способы избавиться от «новогодних» килограммов. По ее словам, активность наилучшим образом помогает сбросить вес, например, катание на лыжах, сноуборде или коньках. Она уточнила, что переходить к более подвижному образу жизни нужно постепенно, так как резкая потеря веса может навредить здоровью.

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