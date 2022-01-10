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Известный в Рязани врач и ее отец погибли в ДТП под Рязанью

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Крупное смертельное ДТП произошло под Рязанью. Погибли врач областной клинической больницы Наталья Селезнева и ее отец. Еще трое родственников, дочь Селезневой, ее мать и муж, госпитализированы.

Авария случилась на трассе Р-132 «Золотое кольцо». На повороте к деревне Секиотово грузовик протаранил два легковых автомобиля, Nissan Qashqai и Changan. По предварительным данным, грузовик врезался в легковушки, остановившиеся на светофоре, пишет РИА «7 новостей».

Ранее сообщалось, что в Кемеровской области возбуждено уголовное дело по факту гибели двух жителей Томска в ДТП. На 35-м км автодороги — на подъезде к городу Томску новосибирец за рулем Toyota Camry выехал на встречную полосу, где столкнулся с Mazda Familia под управлением жительницы Томска. В результате ДТП водитель Mazda и ее девятилетний сын скончались. Еще один человек получил тяжелые травмы.

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