Дело возбудили после гибели женщины с ребенком в ДТП в Кемеровской области

В Кемеровской области возбуждено уголовное дело по факту гибели двух жителей Томска в ДТП. Об этом представитель пресс-службе регионального ГУ МВД сообщил РИА «Томск» 10 января.

Авария произошла 9 января на 35-м км автодороги — на подъезде к городу Томску. По предварительным данным, 42-летний новосибирец за рулем Toyota Camry выехал на встречную полосу, где столкнулся с Mazda Familia под управлением 49-летней жительницы Томска.

В результате ДТП водитель Mazda и ее девятилетний сын скончались. Тяжелые травмы получил 45-летний мужчина, находившийся в салоне. Водитель Toyota от медицинской помощи отказался.

«Следователем межмуниципального отдела МВД России «Юргинский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Согласно санкциям данной статьи, максимальное наказание составляет семь лет лишения свободы», — рассказали в пресс-службе МВД.

9 января сообщалось, что в Амурской области столкнулись два автомобиля, в результате чего три человека погибли, двое пострадали. Авария произошла в Свободненском районе на 45-м км автодороги Свободный — Благовещенск.