Прямой эфир
Мир
МВД сообщило о стабилизации ситуации во всех регионах Казахстана
Общество
В России за сутки зарегистрировали 16 246 новых случаев COVID-19
Мир
Минторг указал на бесперебойные поставки продуктов в Казахстане
Мир
Российская делегация прибыла в Женеву на переговоры с США по гарантиям безопасности
Мир
Путин примет участие в видеоконференции лидеров стран ОДКБ 10 января
Мир
Шойгу рассказал об информационной войне в мире на всех фронтах
Мир
В Киеве устроили митинг против «капитуляции Украины»
Мир
В МИДе сообщили об отсутствии оптимизма в преддверии переговоров с США
Мир
Рябков сообщил о четкой позиции России на предстоящих переговорах с США в Женеве
Мир
Число задержанных в ходе протестов в Казахстане достигло 5969 человек

Три человека погибли и двое пострадали в ДТП в Приамурье

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Амурской области столкнулись два автомобиля, в результате чего три человека погибли, двое пострадали. Об этом 9 января сообщает региональный главк МЧС России.

О, мой год: как изменилась наша жизнь в 2021-м
Главные события, о которых говорили в России и в мире - в спецпроекте «Известий»

Уточняется, что авария произошла в Свободненском районе на 45-м км автодороги Свободный — Благовещенск.

«Водитель, управляя автомобилем иностранного производства, не справился с управлением, выехал на полосу для встречного движения и допустил столкновение с другим автомобилем. К месту ДТП выезжали сотрудники пожарно-спасательной части и спасатели Амурского центра ГЗ и ПБ (гражданской защиты и пожарной безопасности. — Ред.)», — говорится в сообщении.

Областное управление ГИБДД уточняет, что столкнулись автомобили Toyota Celica и Mitsubishi Chariot.

«В результате ДТП водитель 2002 года рождения и пассажиры 2003 и 2004 годов рождения из автомобиля Toyota Celica от полученных травм скончались», — сообщили в ГИБДД.

Водитель второго автомобиля 1969 года рождения и его пассажир 1972 года рождения доставлены в медучреждение.

Ранее в этот день стало известно, что с начала 2022 года в России возросло количество ДТП в связи с ухудшением погодных условий. По данным МЧС, только за январь в стране произошло около 2 тыс. аварий, в которых погибло более 230 человек.

Отмечается, что в зимний период движение на дорогах часто сопровождается снегопадом и метелью. Также ухудшается сцепление шин с дорожным покрытием из-за наледи на дорогах, что может создать угрозу резких маневров и привести к аварии.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021