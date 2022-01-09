Три человека погибли и двое пострадали в ДТП в Приамурье
В Амурской области столкнулись два автомобиля, в результате чего три человека погибли, двое пострадали. Об этом 9 января сообщает региональный главк МЧС России.
Уточняется, что авария произошла в Свободненском районе на 45-м км автодороги Свободный — Благовещенск.
«Водитель, управляя автомобилем иностранного производства, не справился с управлением, выехал на полосу для встречного движения и допустил столкновение с другим автомобилем. К месту ДТП выезжали сотрудники пожарно-спасательной части и спасатели Амурского центра ГЗ и ПБ (гражданской защиты и пожарной безопасности. — Ред.)», — говорится в сообщении.
Областное управление ГИБДД уточняет, что столкнулись автомобили Toyota Celica и Mitsubishi Chariot.
«В результате ДТП водитель 2002 года рождения и пассажиры 2003 и 2004 годов рождения из автомобиля Toyota Celica от полученных травм скончались», — сообщили в ГИБДД.
Водитель второго автомобиля 1969 года рождения и его пассажир 1972 года рождения доставлены в медучреждение.
Ранее в этот день стало известно, что с начала 2022 года в России возросло количество ДТП в связи с ухудшением погодных условий. По данным МЧС, только за январь в стране произошло около 2 тыс. аварий, в которых погибло более 230 человек.
Отмечается, что в зимний период движение на дорогах часто сопровождается снегопадом и метелью. Также ухудшается сцепление шин с дорожным покрытием из-за наледи на дорогах, что может создать угрозу резких маневров и привести к аварии.