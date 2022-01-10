Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Белгороде

В Белгороде самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Рейс прилетел из московского аэропорта Домодедово, передает телеканал «Известия». На место сразу прибыли спасатели, они помогли доставить трап на поле. Никто из пассажиров и экипажа лайнера не пострадал. Предварительно, причиной ЧП стали плохие погодные условия. В СК на транспорте уже организовали доследственную проверку.

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