Учитель одной школы в Мордовии выстрелил в директора и ее супруга

Учитель одной из школ в Мордовии выстрелил из травматического оружия в директора образовательного учреждения и ее супруга. Об этом сообщает в понедельник, 10 января, МВД РФ по региону.

По данным ведомства, инцидент произошел в селе Лямбирь 8 января. В ходе проводимых мероприятий было установлено, что днем в квартиру к 55-летней женщине, которая является директором школы, пришел один из педагогов образовательного учреждения. Произошел конфликт, после чего 41-летний мужчина выстрелил женщине в живот из травматического пистолета.

Супруг пострадавшей попытался отнять оружие, но местный житель произвел выстрел в его сторону и покинул место происшествия.

По некоторым данным, нападавшим является учитель физкультуры и ОБЖ, в настоящее время он задержан.

Ранее, в мае 2021 года, учащийся лицея напал на преподавателя в Прикамье. Пострадавшей оказалась учительница физики, ее госпитализировали. Ученик был задержан.