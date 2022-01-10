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Зимующих уток пересчитают в Орле

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Орел примет участие в акции по учету зимующих водоплавающих птиц «Серая шейка – 2022». В этом году она пройдет во всех городах России. Местные жители будут помогать орнитологам и считать, сколько уток осталось в черте города на зимовку. Учет будет проходить в течение двух дней, 15 и 16 января.

По словам представителей Союза охраны птиц России, большинство водоплавающих птиц на зиму покидают наши края. Они предпочитают зимовать в Западной и Южной Европе, на Каспии, в Индии, Китае и Юго-Восточной Азии.

Для того чтобы выяснить, какие виды остаются на зиму в России и в каком количестве, организация проводит ежегодный среднезимний учет водоплавающих птиц. С 2015 года это превратилось во Всероссийскую акцию «Серая шейка». Обычно учет проводят специалисты-орнитологи. Однако им зачастую не под силу охватить все места зимовок. Поэтому принять участие в акции могут все любители птиц.

Как пишет InfoOrel.ru, при учете используется обычный фотоаппарат. Места скопления уток фотографируют во время прогулки, а затем на компьютере внимательно отсматривают снимки. Отдельно считают самцов, отдельно самок.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге неподалеку от Ладожского вокзала заметили серых куропаток, внесенных в Красную книгу России. Они сумели вырастить девять птенцов.

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