Краснокнижных куропаток заметили у Ладожского вокзала в Петербурге

В Санкт-Петербурге неподалеку от Ладожского вокзала заметили серых куропаток, внесенных в Красную книгу России. Об этом на своей странице в соцсети рассказал биолог Павел Глазков. Замеченная у вокзала стайка вырастила девять птенцов.

По словам специалиста, которые приводит телеканал «78», куропатки обычно живут на окраинах полей, на садовых участках и пустырях. Самки за один раз могут отложить до 20 яиц. Зимой краснокнижные птицы питаются семенами сорных растений и ночуют в снежных норках, прижавшись друг к другу.

Ранее сообщалось, что в Петербурге кошку Серафиму из Эрмитажа перевели на роботу в другое место, в Петропавловский собор. Она будет ловить крыс и мышей не только в соборе, но и в Петропавловской крепости. Осенью умерла кошка Капитолина, которая ловила грызунов более 20 лет.

