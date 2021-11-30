Кошка Серафима из Эрмитажа перейдет на работу в Петропавловскую крепость
Кошку Серафиму из Эрмитажа Санкт-Петербурга перевели на работу в Петропавловский собор. Животное показали журналистам во вторник, 30 ноября.
Как пояснили в пресс-службе Музея истории Петербурга, Серафима будет ловить крыс и мышей не только в соборе, но и в Петропавловской крепости.
Также специалисты отметили, что осенью умерла кошка Капитолина, которая ловила грызунов более 20 лет.
«Мы решили поддержать традицию. Пусть у нас будет обязательно кошка, а не кот. Хотели трехцветную, обязательно с какой-то своей историей», — рассказала главный научный сотрудник Музея истории Санкт-Петербурга Мария Логунова.
При этом она отметила, что животное легко и быстро адаптировалось к новым условиям.
«Сейчас уже спокойно спит на царском месте, подружилась с охранниками», — уточнила Логунова.
10 апреля 2020 года Эрмитаж показал жизнь котов в условиях ограничительных мер. По словам сотрудников музея, за животными следит Служба музейной безопасности, которая не просто кормит животных, но и балует различными вкусными лакомствами.