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Кошка Серафима из Эрмитажа перейдет на работу в Петропавловскую крепость

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Кошку Серафиму из Эрмитажа Санкт-Петербурга перевели на работу в Петропавловский собор. Животное показали журналистам во вторник, 30 ноября.

Как пояснили в пресс-службе Музея истории Петербурга, Серафима будет ловить крыс и мышей не только в соборе, но и в Петропавловской крепости.

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Также специалисты отметили, что осенью умерла кошка Капитолина, которая ловила грызунов более 20 лет.
«Мы решили поддержать традицию. Пусть у нас будет обязательно кошка, а не кот. Хотели трехцветную, обязательно с какой-то своей историей», — рассказала главный научный сотрудник Музея истории Санкт-Петербурга Мария Логунова.

При этом она отметила, что животное легко и быстро адаптировалось к новым условиям.

«Сейчас уже спокойно спит на царском месте, подружилась с охранниками», — уточнила Логунова.

10 апреля 2020 года Эрмитаж показал жизнь котов в условиях ограничительных мер. По словам сотрудников музея, за животными следит Служба музейной безопасности, которая не просто кормит животных, но и балует различными вкусными лакомствами.

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