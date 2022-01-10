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В Удмуртии создали путеводитель по сказочной карте республики

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В Сарапуле создали путеводитель по сказочной карте Удмуртии. В нем описаны туристические маршруты республики с участием сказочных персонажей. Альманах носит название «Занимательное путешествие дорогами сказочной карты Удмуртии в гости к Золотой Сарапули».

В Сарапульском музее-заповеднике udm-info.ru пояснили, что цель создания подобной книги — развитие детского и семейного событийного туризма.

За основу создатели путеводителя взяли мифологическую историю Удмуртии. В альманахе, в частности, рассказывается о туристических маршрутах до села Шаркан, места жительства удмуртского Деда Мороза, Тол Бабая, до родины Бабы Яги в Граховском районе, о поездке к Лопшо Педуню в Игринском районе.

Ранее в деревне Золотарево Глазовского района Удмуртии открылся Музей обрядов. Организаторы собрали этнографический материал, сшили 12 костюмов, изготовили 10 предметов-новоделов, сняли шесть фильмов про обряды деревни, создали интерактивный музейный зал и сделали фотовыставку «Обряды моего народа».

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