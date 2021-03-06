Музей обрядов появился в Глазовском районе Удмуртии

В деревне Золотарево Глазовского района Удмуртии открылся Музей обрядов. Об этом сообщает пресс-служба Дома дружбы народов республики.

Организаторы собрали этнографический материал, сшили 12 костюмов, изготовили 10 предметов-новоделов, сняли шесть фильмов про обряды деревни, создали интерактивный музейный зал и сделали фотовыставку «Обряды моего народа». Участие в этом принимали также местные жители, отмечает ИА «Сусанин». Главная цель проекта — популяризировать традиции и обряды северных удмуртов.

Напомним, Центр туризма и ремесел в Глазове, который раньше существовал в структуре краеведческого музея, будет работать как отдельная система. Подобные учреждения создаются по всей республике. На базе центра будут созданы новые туристические маршруты на севере Удмуртии.