Границы ЕС могут полностью открыться для российских туристов весной

Границы ЕС для россиян могут полностью открыться этой весной. Главным фактором будет решение ВОЗ по «Спутнику V», передает телеканал «Известия».

74% поездок россиян приходится на Европу. Ранее Еврокомиссия призывала пускать переболевших COVID-19. Правила должны были вступить в силу с 10 января. Послабления могут коснуться в том числе и россиян. Окончательные детали согласуются европейскими странами. Не исключено, что «Омикрон» изменит планы в сфере туризма.

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