В Казахстане проведут масштабное расследование причин беспорядков. По сообщению МИДа страны, итоги работы представят мировому сообществу, передает телеканал «Известия».

В Казахстане пострадали более 400 бойцов национальной гвардии. 2 января в ряде городов начались акции протеста. К 5 января митинги переросли

в массовые беспорядки.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.