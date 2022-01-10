СК возбудил дело из-за найденной под Новосибирском девочки в коробке

В Новосибирской области следователи возбудили дело о покушении на убийство после того, как в пятницу на обочине автомобильной дороги вблизи села Сосновка была обнаружена коробка с новорожденной девочкой. Об этом сообщили в воскресенье, 9 января, в пресс-службе регионального Следственного комитета.

«По данному факту следственным отделом по городу Обь следственного управления СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «в», ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство малолетнего»)», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в настоящее время здоровью ребенка ничего не угрожает.

Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия для установления обстоятельств произошедшего, а также виновного лица, заключили в региональном СК.

В субботу, 8 января, газета «КП-Новосибирск» сообщила о том, что на обочине автодороги возле новосибирского села Сосновка подростки обнаружили коробку с новорожденной девочкой.

Молодые люди рассказали, что сначала подумали, что в коробке находятся щенки, поскольку был слышен писк. Затем, когда увидели завернутую в одно одеяло девочку, стали останавливать мимо проезжающие автомобили, что оказалось бесполезно, на помощь пришли родители парней, они отвезли младенца в больницу, уточнили мальчики.

При осмотре девочки врачи не обнаружили у нее повреждений и обморожения, но ребенок всё равно был госпитализирован.

Полиция приступила к установлению личностей родителей девочки.

Семейная пара, приехавшая на помощь новорожденной, думает над удочерением малышки.