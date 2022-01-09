Коробку с новорожденной девочкой нашли возле трассы под Новосибирском

Подростки обнаружили коробку с новорожденной девочкой на обочине трассы возле новосибирского села Сосновка. Об этом 8 января сообщила газета «КП-Новосибирск».

Как рассказали молодые люди, во время прогулки они заметили на обочине коробку, из которой доносился писк. Сначала юноши подумали, что там щенки, но подойдя ближе обнаружили ребенка.

«Лежала, как куколка, маленькая такая. На ней даже одежды никакой не было: в тряпочку просто завернута, а рядом с ней бутылочка с какой-то смесью», — поделился с изданием один из подростков.

Ребята попытались остановить проезжающие машины, однако ни одна не притормозила. Тогда один из парней позвонил родителям, которые сразу же приехали и отвезли ребенка в больницу.

При осмотре девочки врачи не обнаружили у нее повреждений и обморожения, но ребенок все равно был госпитализирован.

Полиция приступила к установлению личностей родителей девочки. В СУ СК по Новосибирской области заявили, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Семейная пара, приехавшая на помощь новорожденной, думает над удочерением малышки.

22 сентября сообщалось, что в Санкт-Петербурге прохожие обнаружили на улице двухмесячного ребенка. Он был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

Ранее в сентябре новорожденного ребенка нашли в помещении мусоропровода жилого дома на юге Москвы.