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Ставки по ипотеке в 2022 году достигнут двузначных значений

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За рамками льготных программ в 2022 году ставки по ипотеке в среднем будут превышать уровень ключевой на 1–1,5%: то есть вполне вероятно, что показатели выйдут за 10%.

Таким прогнозом в интервью с «Известиями» поделилась гендиректор Национального рейтингового агентства Алина Розенцвет.

«По данным «Дом.РФ», среди 15 крупнейших банков на рынке ипотеки ставка на конец ноября была чуть ниже 9% на новостройки и 9,27% — на вторичное жилье. За рамками льготной ипотеки, по ожиданиям НРА, ставки в среднем будут превышать уровень ключевой на 1–1,5%. То есть по стандартной ипотеке вполне можем достичь двузначных ставок в 2022 году», — заявила Алина Розенцвет.

По ее ожиданиям, программу льготной ипотеки продлят в 2022 году, а ставка по ней сохранится на уровне ниже ключевой.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«К лету ключевая ставка станет двузначной — 10,5%»

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