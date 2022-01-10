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Мэр Нью-Йорка подтвердил гибель 19 человек при пожаре в жилом доме

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В результате пожара в Бронксе погибли 19 человек, в том числе девять детей. Об этом в воскресенье, 9 января, сообщил мэр Нью-Йорка Эрик Адамс.

«Сегодня мы потеряли 19 наших соседей. Это безмерная трагедия. Давайте помолимся за тех, кого мы потеряли, особенно за девять невинных молодых жизней, которые оборвались сегодня», — написал Адамс в Twitter.

Ранее о девяти погибших детях и десятерых взрослых писало агентство The Associated Press.

Всего при пожаре пострадали 63 человека, из них 32 госпитализированы в тяжелом состоянии, их жизни в опасности.

Возгорание произошло на третьем этаже 19-этажного здания на пересечении Тибаут-авеню и Фолин-стрит около 10:50 утра (18:50 мск). Официальные лица установили, что дверь в квартиру, где вспыхнуло пламя, была оставлена ​​открытой. Из-за этого пожар распространился по всему дому.

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