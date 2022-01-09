11 человек попали в больницу после ДТП в Якутии

11 человек, среди которых трое детей, госпитализированы после ДТП с микроавтобусом и легковым автомобилем в Якутии. Об этом сообщается в воскресенье, 9 января.

По информации «Известий», на трассе столкнулись минивэн Toyota Hiace и легковой автомобиль.

Один из получивших травмы в аварии находится в тяжелом состоянии. Также среди пострадавших оказалось трое детей. У большинства госпитализированных — легкие травмы.

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту происшествия.

Ранее в этот день сообщалось, что в Амурской области столкнулись два автомобиля, в результате чего три человека погибли, двое пострадали. Авария произошла в Свободненском районе на 45-м км автодороги Свободный–Благовещенск.