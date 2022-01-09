В воскресенье стартует седьмой этап ралли-рейда «Дакар-2022»

В воскресенье в Саудовской Аравии проходит седьмой этап ралли-рейда «Дакар-2022». У пилотов были сутки отдыха, механики готовили технику. Гонщики проедут маршрут Эр-Рияд — Аль-Давадими, передает телеканал «Известия». Общая длина участка — 701 км, протяженность спецучастка — 402 км. Этап начинается примерно со 100 км песчаных дюн.

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