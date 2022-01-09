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Синоптики рассказали о погоде в Москве 9 января

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Облачная погода с прояснения, снег и гололедица ожидаются в столице в воскресенье, 9 января. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем температура воздуха в Москве составит от –6 до –4 градусов, ночью похолодает до –8.

Ветер в субботу будет иметь южное и юго-восточное направление, скорость 6–11 м/с.

Атмосферное давление составит 745–747 мм ртутного столба.

8 января ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что жителей столичного региона ждет снежный финал новогодних каникул. В ночь на 10 января, по его словам, пройдут сильные снегопады.

Днем ранее правительство Москвы предупредило жителей столицы о наступлении морозов в ближайшие дни. При этом на следующей неделе температура воздуха днем опустится аж до –15 градусов, а ночью — до –20.

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