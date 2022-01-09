Прямой эфир
Мир
Жители ФРГ вышли на протесты против ограничений по COVID-19
Мир
Число задержанных в ходе беспорядков в Казахстане увеличилось до 4404
Мир
Во Франции прошли протесты против вакцинных пропусков
Мир
США могут обсудить с РФ вопрос размещения ракет в Европе
Мир
Алма-Ата полностью окружена блокпостами с десятками военных
Мир
В Германии призвали не связывать «Северный поток – 2» с политикой
Мир
«Роскосмос» вернул в РФ отдыхавших на Байконуре студентов и курсантов
Мир
МИД РФ получил несколько сотен запросов от россиян о вывозе из Казахстана
Спорт
Россияне выиграли сингл-микст на этапе Кубка мира в Оберхофе
Мир
В Румынии ввели штраф за ношение тканевой маски

В Мурманске проверят соблюдение прав пассажиров из-за очереди на вокзале

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мурманская транспортная прокуратура начала проверку в связи с нарушением прав пассажиров железнодорожного вокзала в Мурманске. Об этом в субботу, 8 января, сообщает пресс-служба Северо-Западной прокуратуры.

О, мой год: как изменилась наша жизнь в 2021-м
Главные события, о которых говорили в России и в мире - в спецпроекте «Известий»

Уточняется, что на железнодорожном вокзале были усилены меры безопасности в новогодние праздники. При прохождении досмотра через рамки металлодетектора и интроскопа образовалась очередь. Из-за этого несколько человек опоздали на поезда.

«Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, даст оценку действиям работников вокзала и службы транспортной безопасности, при наличии оснований примет меры реагирования», — сказано в сообщении.

Ранее, 31 декабря, Санкт-Петербургская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения прав пассажиров из-за задержки самолетов авиакомпаний «Россия» и «Аэрофлот» в аэропорту Пулково. Сообщалось о задержании более чем 20 рейсов из аэропорта.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021