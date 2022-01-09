В Мурманске проверят соблюдение прав пассажиров из-за очереди на вокзале
Мурманская транспортная прокуратура начала проверку в связи с нарушением прав пассажиров железнодорожного вокзала в Мурманске. Об этом в субботу, 8 января, сообщает пресс-служба Северо-Западной прокуратуры.
Уточняется, что на железнодорожном вокзале были усилены меры безопасности в новогодние праздники. При прохождении досмотра через рамки металлодетектора и интроскопа образовалась очередь. Из-за этого несколько человек опоздали на поезда.
«Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, даст оценку действиям работников вокзала и службы транспортной безопасности, при наличии оснований примет меры реагирования», — сказано в сообщении.
Ранее, 31 декабря, Санкт-Петербургская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения прав пассажиров из-за задержки самолетов авиакомпаний «Россия» и «Аэрофлот» в аэропорту Пулково. Сообщалось о задержании более чем 20 рейсов из аэропорта.