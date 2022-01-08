Иран ввел санкции против 51 гражданина США

Власти Ирана ввели новые санкции против 51 гражданина США, принимавшего участие в операции по убийству иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом 8 января заявили в министерстве иностранных дел страны.

«Указанные в списке санкций лица участвовали в принятии решений, планировании, организации, финансировании, поддержке, а также в руководстве или осуществлении террористического акта (против Сулеймани)», — говорится в сообщении.

В перечне среди прочих числятся председатель комитета начальников штабов Марк Милли и экс-советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен.

Годом ранее Тегеран внес в свои санкционные списки президента США Дональда Трампа, госсекретаря Майка Помпео, главу минфина Стивена Мнучина, и.о. американского министра обороны Кристофера Миллера, главу ЦРУ Джину Хаспел и ряд бывших официальных лиц.

Сулеймани был убит в Ираке 3 января 2020 года при налете американской авиации на аэропорт Багдада. Он командовал спецподразделением Корпуса стражей исламской революции (КСИР) «Аль-Кудс», организующим операции иранских Вооруженных сил за границей. В 2019 году Вашингтон признал КСИР террористической группировкой.

В Пентагоне после убийства генерала заявили, что атака была санкционирована Трампом, «чтобы защитить персонал США за рубежом». Минюст США назвал это убийство легитимным, сочтя его самообороной.