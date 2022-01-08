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Названы шесть непонятных иностранцам привычек россиян

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Турецкое издание Medya Günlüğü перечислило шесть привычек россиян, которые сложно понять иностранцам.

В их число вошли обязательный подарок для похода в гости, ложка в чашке с чаем, употребление мороженного зимой, празднование Нового года два раза, откладывание дел на потом и нерушимый оптимизм.

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Отмечается, что жители России, по мнению турков, считают напиток вкуснее, если в кружке или чашке во время пития находится ложка.

Недоумение вызывает также и факт дегустации мороженого в зимнее время, пишет издание.

Кроме того, привычку праздновать Новый и старый Новый год иностранцы также посчитали странной.

«Иначе говоря, у россиян каждый год существует две возможности загадать желание, выпить и повеселиться», — говорится в публикации.

Для похода в гости, передает издание, у русских обязательно найдется подарок, может быть, небольшой, например, коробка конфет, цветы или игрушки для детей.

Сообщается, что привычка оставлять дела на последний момент также удивляет иностранцев, при этом, они считают, что русские обладают оптимизмом даже в самых тяжелых условиях.

«Способность выдерживать даже самые тяжелые условия и пожелание «все будет хорошо» образуют костяк русского характера», — заключил автор статьи.

11 ноября россиянка, перебравшаяся жить в Израиль, рассказала об особенностях менталитета местного населения.

Она отметила, что израильский менталитет — полная противоположность российскому, например, местные жители не зацикливаются на чужом мнении, больше всего ценят свой собственный комфорт и заботятся, в первую очередь, о нем.

Кроме того, добавила девушка, что в Израиле чего-либо добиться можно только криком, а если не повышать голос, то люди просто проигнорируют.

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