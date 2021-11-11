Переехавшая за границу россиянка описала особенности менталитета иностранцев

Россиянка, перебравшаяся жить в Израиль, рассказала об особенностях менталитета иностранцев.

Как отмечает Lenta.Ru, опубликовавшая ее историю, жених Нины Лапшов жил в Израиле, поэтому она решила переехать к нему. Получение гражданства и адаптация за границей дались девушке непросто. Из-за плохого адвоката, который занимался оформлением вида на жительство, россиянка лишилась визы, из-за чего ей пришлось некоторое время жить в Израиле нелегально.

Как рассказала Лапшов, израильский менталитет — полная противоположность российскому.

«Люди здесь не зациклены на чужом мнении, больше всего ценят свой собственный комфорт и заботятся в первую очередь о нем», — рассказала россиянка.

Она добавила, что чего-либо добиться можно только криком, а если не повышать голос, то люди просто проигнорируют. Лапшов отметила, что в Израиле люди редко употребляют алкоголь, а в барах и кафе он стоит очень дорого.

В 2018 году профессиональный переводчик-синхронист Бэрбель Саксе сравнила менталитет русских и немцев. По ее словам, менталитет русского и немецкого народов разный, но немногочисленные отличия между ними не играют большой роли для взаимопонимания. По ее словам, «немцы любят спокойно планировать события, а русские, как говорится в пословице, «долго запрягают, да быстро едут».