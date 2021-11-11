Прямой эфир
Мир
ЕС продлил санкции за буровые работы Турции в Средиземноморье
Общество
Синоптик предупредил москвичей о снегопадах и морозе
Мир
В лагере мигрантов на белорусско-польской границе произошла давка
Общество
В ГД поддержали идею введения QR-кодов в транспорте и магазинах
Мир
РФ выступила за признание COVID-сертификатов без привязки к препаратам
Экономика
Еврокомиссия улучшила прогноз роста ВВП России на 2021 год
Мир
Цена на газ выросла после угроз Лукашенко перекрыть газопровод в ЕС
Наука
На британском острове найдены останки динозавра с редким луковицеобразным носом
Армия
Истребитель Су-30 сопроводил самолет-разведчик Великобритании возле Крыма
Общество
QR-коды будут требовать в городском и пригородном транспорте в Татарстане

Переехавшая за границу россиянка описала особенности менталитета иностранцев

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россиянка, перебравшаяся жить в Израиль, рассказала об особенностях менталитета иностранцев.

Прививай гостей: РФ готовится упростить выдачу виз для вакцинных туров
Запуск программы планируется в январе 2022 года, большой приток иностранцев ожидается за «Спутником Лайт»

Как отмечает Lenta.Ru, опубликовавшая ее историю, жених Нины Лапшов жил в Израиле, поэтому она решила переехать к нему. Получение гражданства и адаптация за границей дались девушке непросто. Из-за плохого адвоката, который занимался оформлением вида на жительство, россиянка лишилась визы, из-за чего ей пришлось некоторое время жить в Израиле нелегально.

Как рассказала Лапшов, израильский менталитет — полная противоположность российскому.

«Люди здесь не зациклены на чужом мнении, больше всего ценят свой собственный комфорт и заботятся в первую очередь о нем», — рассказала россиянка.

Она добавила, что чего-либо добиться можно только криком, а если не повышать голос, то люди просто проигнорируют. Лапшов отметила, что в Израиле люди редко употребляют алкоголь, а в барах и кафе он стоит очень дорого.

В 2018 году профессиональный переводчик-синхронист Бэрбель Саксе сравнила менталитет русских и немцев. По ее словам, менталитет русского и немецкого народов разный, но немногочисленные отличия между ними не играют большой роли для взаимопонимания. По ее словам, «немцы любят спокойно планировать события, а русские, как говорится в пословице, «долго запрягают, да быстро едут».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021