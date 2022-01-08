Британский доктор назвала самый распространенный симптом «Омикрона»

Доктор Клэр Стивс из Великобритании, которая является одной из разработчиков приложения для отслеживания симптомов коронавируса ZOE Covid Study, причислила головную боль к ряду самых распространенных симптомов заражения штаммом коронавируса «Омикрон». Об этом пишет в пятницу, 7 января, MedikForum.

Она уточнила, что симптомы часто напоминают ОРВИ, поскольку новая мутация более заразна по сравнению с предыдущими вариантами инфекции.

«Такие симптомы, как боль в горле, головная боль и насморк, были добавлены в список как можно скорее», — цитирует Стивс издание.

Среди редко проявляющихся симптомов «Омикрона» врач назвала сильные повышение температуры и усталость, «туман» в мозге, ломоту в теле и ночную потливость.

В субботу, 8 января, замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова рассказала, что изменение вкуса и запаха является редким симптомом при коронавирусной инфекции «Омикрон».

О том, что у заразившихся «Омикроном» появляется «туман в голове» (brain fog) сказал ученый Медицинской школы при Гарвардском университете, основатель Центра изучения памяти в Бостоне Эндрю Бадсон 28 декабря. Он уточнил, что таком состоянии пациент ощущает, что его мысли теряют четкость и становятся расплывчатыми.

26 ноября ВОЗ обозначила штамм В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой «Омикрон». В заявлении ВОЗ также сообщалось, что этот вариант коронавируса имеет большое количество мутаций, некоторые из которых вызывают обеспокоенность.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.