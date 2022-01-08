В Роспотребнадзоре назвали редкими изменения в обонянии при «Омикрономе»
При инфицировании штаммом коронавирусной инфекции «Омикрон» пациенты редко жалуются на изменение вкуса и запаха. Об этом 8 января заявила замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.
«В случаях заражения вариантом «Омикрон» характерные для COVID-19 жалобы на изменение вкуса и запаха регистрируются редко», — сказала эксперт Роспотребнадзора в беседе с «РИА Новости».
Ранее, 28 декабря, ученый Медицинской школы при Гарвардском университете, основатель Центра изучения памяти в Бостоне Эндрю Бадсон заявил, что новый штамм «Омикрон» вызывает у заразившихся «туман в голове» (brain fog), в таком состоянии пациент ощущает, что его мысли теряют четкость и становятся расплывчатыми.
В тот же день в Роспотребнадзоре указали, что «Омикрон» гораздо быстрее атакует легкие и бронхи. Уточнялось, что, в отличие от симптомов штамма «Дельта», при заражении «Омикроном» слабость и головные боли проявляются и беспокоят чаще и активнее, а потеря обоняния и смена вкусовых ощущений.
26 ноября ВОЗ обозначила штамм В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой «Омикрон». В заявлении ВОЗ также сообщалось, что этот вариант коронавируса имеет большое количество мутаций, некоторые из которых вызывают обеспокоенность.
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