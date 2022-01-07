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В Москве умер экс-глава Генштаба Анатолий Квашнин

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На 76-м году жизни скончался бывший начальник Генштаба Вооруженных сил РФ генерал армии Анатолий Квашнин. 7 января экс-глава Генштаба умер от последствий коронавирусной инфекции, с которой боролся около месяца. Об этом сообщает издание «Газета.ru» со ссылкой на источник в вооруженных силах.

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«Анатолий Васильевич месяц лежал с COVID-19, состояние ухудшалось. Вчера ухудшилось настолько, что его перевезли в Бурденко и чуть ли не начали готовить к операции. А ночью он скончался от инфаркта», — приводятся в сообщении слова источника.

Информацию о смерти Квашнина подтвердил и руководитель аппарата Клуба военачальников Николай Дерябин, сообщило 7 января ТАСС.

«Анатолий Квашнин скончался сегодня в Москве. Причина — коронавирус», — сказал собеседник агентства.

Когда и где похоронят экс-главу Генштаба на пока неизвестно. По словам Дерябина, это определят родственники Квашнина.

В 1994 году Квашнин командовал Объединенной группировкой войск в Чечне. В 1997-2004 годах он руководил генштабом. С 2004 по 2010 год он был полномочным представителем президента в Сибирском федеральном округе.

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