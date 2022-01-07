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Очевидцы рассказали о пролетевшем над Кубанью метеорите

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Очевидцы в ночь на 7 января засняли на видео крупный метеорит, пролетающий над Краснодарским краем. Об этом сообщает газета «КП-Кубань».

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«Мы гуляли с семьей по набережной в Абрау-Дюрсо (село в Краснодарском крае. — Ред.), я случайно подняла глаза в небо, а тут ярчайший метеор. Как след от салюта! Я такой впервые в жизни вижу», — поделилась собеседница издания Евгения Иванова.

Как отмечает газета, примечателен тот факт, что метеорит пролетел именно в ночь на Рождество. Многие очевидцы сравнили тело космического происхождения с Вифлеемской звездой, которая ознаменовала рождение Иисуса Христа.

По сообщениям источников, метеорит был виден на побережье Черного моря и в центральной части региона.

Ранее, 2 января, старший научный сотрудник Института прикладной астрономии (ИПА) РАН в Петербурге Николай Железнов рассказал, что жители России в 2022 году смогут увидеть полное лунное и частное солнечное затмения, два суперлуния, а также четыре звездопада.

В тот же день астроном Александр Якушечкин заявил, что максимум активности первого метеорного потока года Квадрантиды придется на 3–4 января, условия для наблюдения метеоров будут идеальными.

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