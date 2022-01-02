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Астроном оценил условия наблюдения первого метеорного потока года

Астроном Якушечкин: условия наблюдения первого метеорного потока года идеальны
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Максимум активности первого метеорного потока года Квадрантиды придется на 3–4 января, условия для наблюдения метеоров будут идеальными. Об этом рассказал 2 января астроном Александр Якушечкин.

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«Самый известный метеорный поток января — Квадрантиды (QUA), максимум активности приходится на 3–4 января. В 2022 году сложатся идеальные условия для наблюдения Квадрантид», — уточнил астроном в беседе с «РИА Новости».

Он также отметил, что накануне максимума произойдет новолуние, которое полностью исключает засветку неба Луной на протяжении всей ночи.

Вместе с тем астроном обратил внимание на то, что скорость входа в атмосферу частиц потока составит 41 км в секунду, а родительским телом является астероид (196256) 2003 EH1. При этом свое название, по словам Якушечкина, поток получил по месту нахождения своего радианта — в созвездии Настенного Квадранта (Quadrans Muralis).

Ранее, 27 декабря, руководитель отдела методологического сопровождения Московского планетария астроном Людмила Кошман заявила, что 4 января Земля пройдет перигелий — самую ближайшую к Солнцу точку свой орбиты. По ее словам, небесное светило будет казаться огромным.

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