Жители Земли смогут увидеть звездопад и самое большое Солнце

В новогодние праздники жители Земли смогут увидеть максимальную активность метеорного потока Квадрантиды, самое большое Солнце в году и новогодний парад планет. Об этом 27 декабря сообщила руководитель отдела методологического сопровождения Московского планетария астроном Людмила Кошман.

Как уточнила специалист, поток Квадрантиды достигнет пика активности в ночь на 4 января — ожидается до 120 метеоров в час.

«Условия наблюдения метеоров в 2022 году благоприятны [на всей территории России]. Молодая Луна не помешает. <…> Лучшее время для наблюдений будет с полуночи и до рассвета, когда радиант окажется максимально высоко над горизонтом», — сказала астроном ТАСС.

Также 4 января Земля пройдет перигелий — самую ближайшую к Солнцу точку свой орбиты — и окажется на минимальном расстоянии от него, в связи с чем небесное светило будет казаться огромным.

«Диск небесного светила будет выглядеть на 3% больше, чем в начале июля, когда это расстояние (между планетами) максимально», — пояснила эксперт.

Кроме того, с конца декабря и до Рождества жители Земли смогут увидеть и новогодний парад планет, за исключением Марса, который становится видимым утром, добавила Кошман.

23 декабря сообщалось, что группа астрономов обнаружила как минимум 70 планет-изгоев в нашей галактике, что является самой крупной находкой среди подобных тел.

Для своего исследования они использовали данные наземных и космических телескопов за последние 20 лет. Всего в найденной группе может быть до 170 планет. Неточность в числе объектов связана с трудностями определения возраста исследуемого региона и отсутствием точных данных о массе открытых объектов.

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