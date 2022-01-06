Женщина погибла в ДТП со скорой и трамваем в Москве

На площади Абельмановская Застава в Москве 6 января произошло ДТП с участием легкового автомобиля, кареты скорой помощи и трамвая, следовавшего по маршруту №43.

Как стало известно «Известиям», в результате ДТП погибла женщина, которая находилась на носилках в скорой.

По данным столичного дептранса, водитель легкового автомобиля не пропустил машину скорой помощи, в результате чего та столкнулась с трамваем.

При этом, как рассказал «Известиям» водитель трамвая, машина скорой с большой скоростью ехала на красный свет светофора и не успела затормозить перед трамваем.

Жертвой ДТП стала женщина-пациентка, которая находилась внутри скорой на носилках. Еще одна женщина-фельдшер пострадала, ее сейчас реанимируют в больнице. В городском транспорте никто не получил травм.

Отмечается, что движение в районе аварии затруднено. Подробности произошедшего устанавливают сотрудники ГИБДД.

Ранее в этот день в Тульской области на трассе М-4 «Дон» произошло ДТП с участием 50 машин. В результате пострадали 11 человек, в том числе двое детей. Пострадавшие дети были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Четверо мужчин и одна женщина доставлены в больницы с травмами различной степени тяжести. Еще четверым пострадавшим оказали помощь на месте, от госпитализации они отказались.