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МИД Сербии выразил устный протест послу Австралии из-за Джоковича

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МИД Сербии в четверг, 6 января, выразил устный протест послу Австралии Дэниелу Эмери из-за «неподобающего отношения» австралийских властей к теннисисту Новаку Джоковичу.

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«Послу Австралии в Сербии Дэниелу Эмери сегодня в МИД Сербии был высказан устный протест из-за неподобающего отношения, которое в Мельбурне оказано лучшему теннисисту мира и гражданину Сербии Новаку Джоковичу», — говорится в сообщении министерства.

В ведомстве добавили, что замглавы МИДа Неманя Старович сообщил послу Эмери, что ожидает от него «личных усилий», чтобы Джоковичу предоставили возможность дождаться судебного решения о нахождения в Австралии «в соответствующих спортсмену его ранга условиях размещения».

Ранее в этот день стало известно, что австралийские власти аннулировали визу Джоковича из-за ошибки при запросе на въезд. Спортсмен прилетел для участия в турнире «Большого шлема» Australian Open. Адвокаты серба намерены обжаловать это решение властей страны.

Комментируя сложившуюся ситуацию, премьер-министр Австралии Скотт Моррисон указал, что в стране действуют равные и неоспоримые правила для въезда. По его словам, сильная пограничная политика очень важна для страны, особенно в контексте борьбы с коронавирусом.

По некоторым данным, член команды Джоковича, отвечавший за сбор документов, выбрал тип визы, который нельзя получить с медицинским отводом от прививки против COVID-19.

Также стало известно, что спортсмена допрашивали сотрудники погранслужбы в аэропорту Мельбурна на протяжении шести часов, в частности, по поводу его медотвода от вакцинации.

34-летний серб неоднократно отказывался сообщить свой статус вакцинации, в то время как организаторы турнира Australian Open требуют, чтобы все участники были привиты от коронавируса или имели освобождение по медицинским показаниям. Во вторник теннисист сообщил о получении такого освобождения.

Australian Open 2022 стартует 17 января в Мельбурне. Джокович — девятикратный и действующий победитель турнира.

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