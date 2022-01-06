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Зенитные комплексы «Гибка-С» впервые поступят в войска РФ в 2022 году

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В 2022 году в российские войска впервые поступят мобильные зенитные комплексы «Гибка-С» сверхмалой дальности. Об этом 6 января заявили в департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

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«Взводные комплекты мобильного зенитного ракетного комплекса (ЗРК) противовоздушной обороны (ПВО) сверхмалой дальности «Гибка-С» впервые поступят в войска в следующем году», — сообщили в ведомстве журналистам.

Отмечается, что боевые машины оснащены средствами разведки и автоматизированной системой управления, входящей в единую систему управления тактического звена, что позволит им вести круглосуточное боевое дежурство по ПВО и управлять огнем в режиме реального времени.

По данным Минобороны, «Гибка-С» может противостоять вертолетам, самолетам, беспилотникам, крылатым ракетам и системам высокоточного оружия, летящим на малых и предельно малых высотах, в любое время суток и в условиях ограниченной видимости.

В министерстве добавили, что комплекс оснащен четырьмя готовыми к пуску ракетами «Игла», «Игла-С» или «Верба» и установлен на шасси бронеавтомобиля «Тигр-М».

Ранее, 3 декабря, сообщалось, что российская армия в скором времени обзаведется подразделениями для эвакуации и ремонта военной техники в Арктике. В распоряжение вооруженных сил страны поступят специальные машины-эвакуаторы и мобильные ремонтные мастерские, которые созданы на базе двухзвенных тягачей.

До этого, 30 декабря, источники в военном ведомстве рассказали «Известиям», что сверхдальнобойные противокорабельные ракеты-невидимки прикроют Арктику и Крым. Отмечалось, что в настоящее время береговой ракетный комплекс (БРК) «Бал» с ракетой Х-35 увеличенной дальности полета проходит испытания.

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