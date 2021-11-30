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Ракеты Х-35 возьмут под контроль Черное и Баренцево моря

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Сверхдальнобойные противокорабельные ракеты-неведимки прикроют Арктику и Крым. Как рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве, на Черном море модернизированные комплекс «Бал» с ракетами Х-35 увеличенной дальности полета первой получит береговая ракетная бригада, расквартированная в Крыму. Новинки также поступят на вооружение одного из соединений Северного флота.

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По словам источников, в настоящее время береговой ракетный комплекс (БРК) «Бал» с ракетой Х-35 увеличенной дальности полета проходит испытания. Пуски в этом году уже прошли на Черноморском и Северном флотах. Дальность полета обновленной Х-35 выросла и значительно превысила 300 км. Точные тактико-тактические характеристики нового боеприпаса не разглашаются. Известно, что сейчас ракеты этого семейства способны на дальность полета от 120 до 260 км.

БРК «Бал» с новым боеприпасом сможет поражать не только корабли, но и наземные цели — точность ударов по таким объектам обеспечивает новая система наведения. Ракеты практически незаметны для радаров вероятного противника, так как летят на предельно низких высотах. Кроме того, они могут работать в условиях активного радиоэлектронного противодействия.

Благодаря обновленным боеприпасам возможности «Балов» радикально вырастут. Береговые комплексы смогут эффективно контролировать большую часть Черного и Баренцева морей, куда в последнее время участились визиты кораблей НАТО

Действия береговых ракетных комплексов по обороне военных баз в настоящее время активно отрабатываются ВМФ. Военное ведомство сообщало, что 29 ноября на фоне захода в акваторию ракетного эсминца США Arleigh Burke береговые войска Черноморского флота провели учения с участием БРК «Бал» и «Бастион». На них отработали алгоритм действий при нанесении ракетного удара по кораблям условного противника, смену стартовых позиций, а также повторную атаку. Учения были признаны успешными, отметили в Минобороны.

Подробности читайте в материале «Известий»:

«Направит «Бал»: ракеты возьмут под контроль Черное и Баренцево моря»

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