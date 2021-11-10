Мал, да удар: что скрывается за не имеющим аналогов «изделием 506»

У этого вида вооружения пока нет ни собственного индекса, ни утвержденного названия. Более того, оно ни разу не упоминалось в официальных докладах и выступлениях российских военных. Но работа над ним уже ведется, и участвуют в ней сотни специалистов лучших предприятий. Речь идет о так называемом «изделии 506» — миниатюрной сверхточной ракете-невидимке, способной с расстояния в тысячи километров поражать практически любые цели. Не исключено, что в скором времени этот не имеющий аналогов в мире неядерный стелс-боеприпас пополнит арсенал новых бомбардировщиков Ту-160М и Ту-95М. Все подробности реализации одной из самых закрытых отечественных программ вооружения выяснили «Известия».

Загадка «506»

О существовании некоего «изделия 506», связанного с бомбардировщиком Ту-160, стало известно в прошлом году . Тогда ПАО «Туполев» разместило на нескольких популярных сайтах поиска работы (в том числе HeadHunter) вакансию на должность заместителя главного конструктора по вооружению / руководителя проекта по опытно-конструкторской работе (ОКР) «70М-506» с зарплатой в 133 900 рублей . Ко времени публикации материала вакансия закрыта, сайты сообщают, что компания, скорее всего, нашла подходящего кандидата. Среди требований были указаны знание особенностей работы и применения современных управляемых авиационных средств поражения, а также их разработки и испытаний.

Согласно открытым источникам, обозначение «70М» закреплено за проектом глубоко модернизированного стратегического ракетоносца Ту-160 «Белый лебедь» . В частности, индекс Ту-160М (изделие 70М) используется различными средствами массовой информации в статьях, посвященных новейшему ракетоносцу.

Подтверждение того, что «изделие 506» — это действительно крылатая ракета (КР), можно найти в одном из интервью генерального директора АО «ГосНИИмаш» Игоря Кузнецова от 2016 года. Среди будущих проектов, которые предстоит реализовать компании, Кузнецов упомянул некое «изделие 506», не раскрывая, что это такое . По словам гендиректора, оно будет иметь уникальные характеристики, не имеющие аналогов за рубежом .

Между тем на сайте компании указывается, что «Акционерное общество «Государственный научно-исследовательский институт машиностроения» им. В.В. Бахирева ( АО «ГосНИИмаш» ) — ведущее предприятие в России по разработке и производству боевых частей управляемого ракетного оружия ».

Мал, да удар Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Разработчиком самого боеприпаса выступает Государственное машиностроительное конструкторское бюро «Радуга» им. А.Я. Березняка, входящее в «Корпорацию «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ). На сайте госзакупок можно найти подписанный МКБ «Радуга» еще в 2015 году контракт с ЛИИ им. М.М. Громова на подготовку одного из полигонов к летным испытаниям «изделия 506» .

Согласно официальной интернет-странице МКБ, основу последних разработок составляют управляемые ракеты класса «воздух–поверхность» для самолетов дальней и фронтовой авиации, а также для боевых кораблей. МКБ «Радуга» — это уникальное предприятие, один из ведущих в мире разработчиков крылатых ракет. В активе этой компании такие изделия, как Х-555 и Х-101, которые составляют основу арсенала российских стратегических ракетоносцев, а также с успехом применялись в ходе операции в Сирии.

В ноябре 2017 года «изделие 506» также было упомянуто в договоре, размещенном на сайте госзакупок . МКБ «Радуга» планировало заключить контракт на выполнение работ по изготовлению теплового источника тока ХИТ-715 для «изделия 506» в рамках опытно-конструкторской работы (ОКР) по теме «Романс».

ОКР МКБ «Романс» уже несколько раз упоминалась в открытых публикациях. В частности, в рамках нее разрабатываются новые боеприпасы для дальней авиации. «Известия» уже писали о созданном «изделии 715» — новой крылатой ракете для бомбардировщиков Ту-22М3М.

Разработка «изделия 506» не обошлась без проблем. Так, в начале 2021-го Минобороны подало в Арбитражный суд города Москвы иск к ПАО «Туполев». Ведомство потребовало у компании возместить 5,5 млрд рублей. В материалах дела А40-244138/2020 указывалось, что иск подан в связи с задержкой сроков разработки «изделия 506» . В результате это требование было удовлетворено лишь частично. Рассмотрение дела по существу проходило в закрытом режиме, поэтому точных причин иска, а также мотивация судьи неизвестны.

— Сумму в 5,5 млрд можно смело назвать рекордной для таких исков. Но скорее всего, само «изделие 506» находится в высокой степени готовности, — считает военный эксперт Дмитрий Болтенков. — Вероятно, в работах были срывы в вопросе интеграции ракеты с перспективным ракетоносцем Ту-160М, поэтому суд встал на сторону Минобороны в иске к «Туполеву». В то же время МКБ «Радуга», которое является исполнителем и разработчиком ракет, в иске военных не упоминается. А это значит, что, скорее всего, «изделие 506», готово и, возможно, даже прошло часть летных испытаний. Значит, дальнейший ход работ уже зависит от того, как быстро «туполевцы» выведут на испытания Ту-160М / «изделие 70М».

Пламенный мотор

В контрактах по «изделию 506» на сайте госзакупок упоминается использование «изделия 37Р» . Согласно годовому отчету Омского моторостроительного конструкторского бюро (ОМКБ) за 2016 год, в линейку его продукции входят «изделия 37-01» для российских крылатых ракет 3М14 «Калибр». Также загадочные «изделия 37» упоминаются в нескольких открытых публикациях научно-производственного объединения «Сатурн».

«37-е изделие» — это семейство малогабаритных двухконтурных турбореактивных двигателей одноразового применения ТРДД-50 . В открытых источниках легко можно найти информацию о том, что ТРДД-50 используют не только на морских «Калибрах», но и на авиационных Х-55 и Х-101. Получается, что «изделие 506» получит специально доработанный двигатель этого семейства . Линейка этих движков разработана Омским моторостроительным конструкторским бюро, но сами изделия выпускает НПО «Сатурн».

По мнению главного редактора интернет-проекта militaryrussia Дмитрия Корнева, главное отличие «изделия 37Р» от других двигателей семейства ТРДД-50 — это работа на ином топливе . Вместо традиционного авиационного керосина здесь используются смеси «Децилин» и «Децилин-М», придающие ракетам новые характеристики.

— Эта новая более эффективная топливная смесь позволяет увеличить дальность полета ракет без наращивания размеров и объема топливных баков , — пояснил «Известиям» Дмитрий Корнев. — Это дает возможность создавать компактные ракеты с большой дальностью полета. В то же время это позволяет понять, что боеприпас будет дозвуковым. Скорее всего, в нем применены технологии малозаметности, как на Х-101/102, чтобы обеспечить внезапность удара и неуязвимость для ПВО.

Мал, да удар Бомбардировщик Ту-22М3 Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

По словам эксперта, этот же двигатель используется в другом перспективном проекте ракеты для дальней авиации. Его вариант установлен на «изделии 715» — новейшей КР для бомбардировщиков Ту-22М3 , о которой ранее сообщали «Известия». Она будет меньше по габаритам, чем существующие ракеты для стратегических ракетоносцев. Поэтому и «изделие 506» должно обладать схожими характеристиками . Это позволит увеличить количество боеприпасов, которые поднимает бомбардировщик, или его дальность полета с полным боекомплектом.

— Ранее ракетоносцы нашей дальней авиации были ориентированы в основном на применение ядерных боеприпасов, — рассказал «Известиям» Дмитрий Болтенков. — Возможность задействовать ее и в обычных конфликтах появилась лишь с постановкой на вооружение неядерных крылатых ракет, уже в постсоветское время.

Современные дальнобойные ракеты можно использовать для поражения ключевых объектов: штабов, радаров противоракетной и противовоздушной обороны, важнейших мостов, производств. И чем больше их можно будет подвесить под самолет, тем опаснее каждый наш «стратег» окажется для противника, заключил эксперт.

Расширение арсенала

Сейчас современными крылатыми ракетами дальнего действия оснащены только бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС . Помимо советских Х-55 с ядерными боевыми частями уже в этом веке на их основе была разработана и испытана неядерная Х-555 с усовершенствованной системой навигации и улучшенной точностью.

Более новое семейство неядерных и ядерных стратегических крылатых ракет Х-101/102 разработано с использованием технологий малозаметности . У них изменена форма корпуса, сделаны они с использованием композиционных материалов. Доработанная система навигации обеспечивает им точность менее 10 м при пуске с нескольких тысяч километров.

Мал, да удар Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС наносит удары крылатыми ракетами Х-101 Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

И Х-555, и Х-101 впервые прошли боевое крещение в 2015 году. Российская дальняя авиация нанесла ими несколько ударов по целям экстремистов в Сирии. Стратегические бомбардировщики в общей сложности выпустили более 50 ракет из акватории Средиземного моря.

Рекордной по интенсивности стала атака 17 ноября 2015 года. По словам министра обороны Сергея Шойгу, бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС применили по целям боевиков 34 ракеты Х-555 и Х-101.

— Хотя проект новой ракеты «изделие 506» разрабатывается параллельно с созданием модернизированного Ту-160М, можно ожидать ее появления и на других стратегических бомбардировщиках , — считает Дмитрий Болтенков. — Прежде всего потенциальным носителем может быть Ту-95МС или его модернизированные версии. Он способен применять всё те же неядерные боеприпасы, что и «Белый лебедь» Ту-160. Но нельзя исключать, что малогабаритный боеприпас поместится и в Ту-22М3М.