В Китае родителей обязали активнее участвовать в жизни детей

Китайских родителей обязали активнее участвовать в жизни детей. В стране опубликовано руководство по воспитанию малолетних, сообщает The Times. Сегодня почти 7 млн китайских детей находятся на попечении бабушек и дедушек. Пекин намерен побудить взрослых быть более ответственными. Вступивший в силу 1 января закон призван укрепить семейное счастье. От родителей требуется составить разумный график учебы и отдыха, расписание игр и занятий спортом, передает телеканал «Известия». Документ разработали после заявлений Си Цзиньпина. Председатель КНР высказался о важности семейного воспитания.

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