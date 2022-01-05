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Появилось видео с места ДТП с участием 50 машин под Тулой

Появилось видео с места ДТП с участием 50 автомобилей в Тульской области
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В распоряжении «Известий» появилось видео с места ДТП с участием 50 машин в Тульской области, в котором пострадали 11 человек, в том числе двое детей. На кадрах видно, что на трассе М-4 «Дон» в том месте, где произошла авария, образовалась огромная пробка.

На видеозаписи также можно заметить, что в аварии были повреждены автобус, несколько легковых и грузовых автомобилей.

ДТП в Тульской области произошло ранее в этот день. Движение не остановлено, осуществляется по объездному пути.

Пострадавшие дети были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Четверо мужчин и одна женщина доставлены в больницы с травмами различной степени тяжести. Еще четверым пострадавшим оказали помощь на месте, от госпитализации они отказались.

В пресс-служба прокуратуры региона сообщили, что автомобиль скорой помощи, приехав на место ДТП для оказания пострадавшим медицинской помощи, также попал в аварию. По предварительным данным, машина скорой помощи получила незначительные повреждения, серьезно никто не пострадал.

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