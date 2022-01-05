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Названы возможные кандидаты на пост главного тренера «Краснодара»

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Одним из кандидатов на пост главного тренера футбольного клуба «Краснодар» стал Шота Арвеладзе. Об этом 5 января стало известно «Спорт-Экспрессу».

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Ранее 48-летний специалист работал с «Пахтакором». Под его руководством команда дважды стала чемпионом Узбекистана и два раза выиграла национальный кубок.

Также Арвеладзе работал в турецких клубах и израильском «Маккаби».

Кроме того, сообщается, что на пост в «Краснодаре» также претендует бывший тренер «Локомотива» Марко Николич.

Утром в этот день руководство «Краснодара» отправило в отставку главного тренера Виктора Гончаренко. Также команда расстанется с двумя его помощниками — Василием Березуцким и Александром Ермаковичем.

Контракт Гончаренко с «Краснодаром» действовал до лета 2023 года. Ранее специалист возглавлял ФК ЦСКА.

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