Названы возможные кандидаты на пост главного тренера «Краснодара»
Одним из кандидатов на пост главного тренера футбольного клуба «Краснодар» стал Шота Арвеладзе. Об этом 5 января стало известно «Спорт-Экспрессу».
Ранее 48-летний специалист работал с «Пахтакором». Под его руководством команда дважды стала чемпионом Узбекистана и два раза выиграла национальный кубок.
Также Арвеладзе работал в турецких клубах и израильском «Маккаби».
Кроме того, сообщается, что на пост в «Краснодаре» также претендует бывший тренер «Локомотива» Марко Николич.
Утром в этот день руководство «Краснодара» отправило в отставку главного тренера Виктора Гончаренко. Также команда расстанется с двумя его помощниками — Василием Березуцким и Александром Ермаковичем.
Контракт Гончаренко с «Краснодаром» действовал до лета 2023 года. Ранее специалист возглавлял ФК ЦСКА.