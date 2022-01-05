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ФК «Краснодар» расторг контракт с тренером Гончаренко

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Футбольный клуб «Краснодар» разорвал контракт с главным тренером команды Виктором Гончаренко. Об этом 5 января сообщила пресс-служба клуба.

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«Руководство ФК «Краснодар» приняло решение отправить в отставку главного тренера Виктора Гончаренко и двух его помощников — Василия Березуцкого и Александра Ермаковича», — говорится в сообщении «Краснодара», опубликованном в Facebook.

Причины такого решения не уточняются. Также неизвестно, кто займет пост главного тренера команды.

Контракт Гончаренко с «Краснодаром» действовал до лета 2023 года. До этого, с 2016 по 2021 год, белорусский специалист возглавлял ФК ЦСКА, дополняет сайт «Спорт-Экспресс».

Днем ранее пост главного тренер хоккейного клуба СКА покинул Валерий Брагин. Его место занял Роман Ротенберг. Сам Брагин останется в команде в качестве старшего тренера.

Брагин рассказал, что последний месяц именно Ротенберг выполнял функции главного тренера, что принесло результаты. По его словам, сейчас перед штабом стоит задача вывести на пик формы спортсменов, которые претендуют на попадание в олимпийскую сборную, а также вывести команду в плей-офф.

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