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Профессор МГЛУ рассказала о вреде гаджетов для детей

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Бесконтрольное использование детьми гаджетов снижает степень их абстрактного мышления. Об этом в среду, 5 января, рассказала лингвист, доктор филологических наук, профессор кафедры общего и сравнительного языкознания Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ) Вера Пищальникова.

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«Самая главная опасность (использования гаджетов) — в деградации собственно мышления, которое человечество «заработало» в процессе длительной эволюции. Под влиянием культуры и технологий, внешне облегчающих человеку жизнь, происходят серьезные изменения в наших нейрофизиологических процессах, которые не заметны для «пользователя», но исследователи их очень четко отмечают», — отметила Пищальникова ТАСС.

Пищальникова добавила, что технологии влияют на восприятие и понимание мира, а также начинают «сдерживать эволюцию мозга». Вместо того чтобы доходить до всего своим умом, люди обходятся мозгом попроще, добавила процессор МГЛУ.

«Сеть делает всё, чтобы никакого «своего ума» у ребенка не возникало. Мы постоянно говорим о том, что информация качественно усложняется и растет количественно. А мозг в популяции людей начинает упрощаться, потому что никаких радикальных условий, которые заставили бы его приспосабливаться к характеру информации, пока нет», — заключила специалист.

Ранее, 19 ноября, нейробиолог, завкафедры психиатрии Ульмского университета, внештатный эксперт клиники Verba Mayr Манфред Шпитцер заявил, что частое использование электронных устройств может привести к цифровой деменции. Специалист подчеркнул, что такие устройства особенно опасны для детей и подростков. По словам Шпитцера, гаджеты мешают образовательному процессу.

Чтобы снизить риск «цифрового слабоумия», родителям следует контролировать время, проведенное детьми в интернете. Также нейробиолог рекомендует взрослым устраивать так называемый диджитал-детокс, отказываясь на определенный период от использования гаджетов, что поможет восстановить работу головного мозга.

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