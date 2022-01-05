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Делегацию США на переговорах с РФ по безопасности возглавит Шерман

FT узнала о попытках ЕС участвовать в переговорах РФ с США и НАТО

FT: ЕС добивается участия в переговорах РФ с США и НАТО по гарантиям безопасности
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Евросоюз требует себе место за столом на предстоящих переговорах России с США и НАТО по гарантиям безопасности. Об этом во вторник, 4 января, сообщила газета Financial Times со ссылкой на высокопоставленных европейских чиновников.

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По словам собеседников издания, ЕС не хочет быть нейтральным наблюдателем на переговорах о европейской безопасности, однако вынужден им оставаться.

Кроме того, Евросоюз расстраивает тот факт, что у них остается меньше возможности отвечать на некие действия Москвы.

Вместе с этим источники Financial Times отмечают, что сообщество пока не может даже согласовать текст совместной декларации НАТО — ЕС, так как ряд стран, включая Францию, настаивает на том, что Евросоюзу нужно больше стратегической автономии в вопросах обороны и безопасности.

Ранее в этот день пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс заявил, что делегацию США на переговорах с Россией в Женеве по гарантиям безопасности возглавит первый заместитель госсекретаря Уэнди Шерман.

До этого в МИД РФ сообщал, что российскую делегацию возглавит замминистра иностранных дел Сергей Рябков.

Российско-американские переговоры по стратегической стабильности и вопросам безопасности пройдут 10 января. После этого 12 января вопрос европейской безопасности и ситуации на Украине будет обсуждаться на встрече Совета Россия–НАТО и 13 января с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.

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