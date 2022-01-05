Прямой эфир
Общество
Вильфанд предупредил москвичей о резком похолодании 8 января
Общество
С 2022 года повысятся пенсии у работавших в колхозах до 1992 года
Мир
Протестующие почти полностью покинули улицы Алма-Аты
Мир
КНДР запустила в сторону Японского моря неопознанный снаряд
Мир
Макрон заявил о желании баллотироваться на второй президентский срок
Мир
В Рио второй год подряд отменили уличный карнавал из-за пандемии
Мир
В аэропорту Актау часть рейсов задерживается из-за протестов
Мир
Делегацию США на переговорах с РФ по безопасности возглавит Шерман
Мир
США заявили об отсутствии планов отправлять дополнительные силы в Европу
Спорт
Большунов уступил золото Клебо в общем зачете «Тур де Ски»
Сюжет:

Синоптики рассказали о погоде в Москве 5 января

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Облачная погода , местами сильный снег и метель ожидают москвичей в среду, 5 января. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем температура воздуха в Москве поднимется до нуля градусов, ночью похолодает до -2 градусов.

Синоптики предупреждают о гололедице и заносах на дороге.

Ожидается ветер юго-восточного и восточного направления со скоростью 6–11 м/с, местами порывы до 17 м/c.

Атмосферное давление составит 730–732 мм ртутного столба.

4 января ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что циклон «Аннет» пройдет в среду через Центральную Россию и принесет в Москву метель и снегопад.

Он также рассказал, что общее количество осадков за предстоящий световой день составит около 8 мм, что соответствует 20% всей январской нормы, а высота снежного покрова в столице увеличится с 26 до 30 см.

Днем ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил, что 5 января в Москве ожидается резкое потепление.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021