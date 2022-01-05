Синоптики рассказали о погоде в Москве 5 января

Облачная погода , местами сильный снег и метель ожидают москвичей в среду, 5 января. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем температура воздуха в Москве поднимется до нуля градусов, ночью похолодает до -2 градусов.

Синоптики предупреждают о гололедице и заносах на дороге.

Ожидается ветер юго-восточного и восточного направления со скоростью 6–11 м/с, местами порывы до 17 м/c.

Атмосферное давление составит 730–732 мм ртутного столба.

4 января ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что циклон «Аннет» пройдет в среду через Центральную Россию и принесет в Москву метель и снегопад.

Он также рассказал, что общее количество осадков за предстоящий световой день составит около 8 мм, что соответствует 20% всей январской нормы, а высота снежного покрова в столице увеличится с 26 до 30 см.

Днем ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил, что 5 января в Москве ожидается резкое потепление.